Защо кризата на Макрон отслабва Европа?

Европа вече беше изправена пред токсичен коктейл от войната на Владимир Путин в Украйна, атаката на Доналд Тръмп срещу световната търговия и възхода на крайнодесните популисти в региона. След това френското правителство се срина за пореден път - този път след като се задържа на власт по-малко от ден - стряскайки пазарите с перспективата за нови избори, които биха могли да доближат крайната десница до властта повече от всякога.

В Брюксел и други европейски столици чиновници и дипломати изразиха личните си опасения, че лидерството на президента Еманюел Макрон по международни въпроси като Украйна и Газа ще бъде фатално отслабено. Някои се притесняваха, че цялата икономика на еврозоната може скоро да се окаже в опасност в резултат на това.

"Франция е твърде голяма, за да фалира, така че тази безкрайна политическа нестабилност излага на риск цялата еврозона“, каза един дипломат от страна на ЕС и добави: "Това е основната тема на всички днешни разговори с по-хладно настроение.“

С основание. Франция е втората по големина икономика в Европейския съюз, водещ играч в Г-7, единствената ядрена сила в ЕС и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Също толкова важно е, че при Макрон тя е политическа сила, движеща делата на ЕС, съперничеща само на мощта на Германия.

В същото време Макрон се опитва да парира заплахата от крайнодясното Национално събрание, което постоянно води в социологическите проучвания, като същевременно се справя с големия бюджетен дефицит на Франция.

Но неговите правителства не успяха да приемат чрез парламента мерки за ограничаване на публичните разходи. Продължителната политическа патова ситуация все повече повишава вероятността от нови законодателни избори преди края на годината, което води до допълнителни месеци на несигурност, пише в свой материал Politico.

Някои наблюдатели дори обмислят предсрочната оставка на Макрон като президент. Мандатът му трябва да приключи през 2027 г.

Всеки от тези резултати би отворил вратата за големи печалби на крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен, потенциално преобръщайки европейската политика и отприщвайки вълна от нестабилност. Основно сред опасенията, изразени от дипломати и служители на ЕС в националните столици, беше рискът за еврозоната.

Политически некролози

В Брюксел някои дипломати от ЕС вече пишат тайно политическия некролог на Макрон. След като дойде на власт през 2017 г. и разби калъпа на френската политика, сега той изглежда като "лидер-куца патица", чието влияние в Брюксел бързо избледнява.

Втори дипломат от ЕС говори за "наследството“ на Макрон като мощен мислител, който е генерирал много идеи за промяна в Европа и е убедил други лидери да възприемат някои от тях. Концепцията за "стратегическа автономия“ – правене на ЕС по-самостоятелен икономически и в отбрана – се е родила преди години в Париж, отбеляза дипломатът.

С президента Тръмп, който сега отдръпва САЩ от Европа, тази идея е настъпила в Брюксел. "Не много лидери са готови и способни да мислят пет или дори две години напред“, каза дипломатът.

Макрон, разбира се, беше избран да бъде на поста до 2027 г., въпреки спекулациите, които не дават индикации, че ще подаде оставка. Ако обаче остане, сътресенията в Париж означават, че френското влияние върху дебатите и разработването на политики в ЕС вероятно ще бъде намалено.

Дискусиите между финансовите министри относно бюджета на ЕС биха били много по-лесни за Франция, например, ако можеше постоянно да изпраща един и същ министър на срещи с колегите си в Брюксел, каза дипломатът. Но повтарящите се кадрови размествания в Париж правят много по-трудно задържането на френската позиция.

От друга страна, предсрочни избори биха могли да застрашат следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Националните правителства, обсъждащи бюджета, бяха определили неофициален краен срок за постигане на сделка преди френските избори през 2027 г., предвид опасността Льо Пен да политизира и в крайна сметка да провали дебата, каза цитираният по-горе правителствен служител от еврозоната.

Изчезнал в действие

Макрон е в центъра на европейските усилия за подкрепа на Украйна и самия континент срещу Русия, както чрез призоваване на колегите лидери да направят повече, за да оборудват Европа със собствени военни способности, така и чрез координиране със съюзниците.

Съвместната му инициатива с британския премиер Киър Стармър за сформиране на "Коалиция на желаещите“ остава единствената възможност, когато става въпрос за подкрепа на евентуално мирно споразумение в Украйна.

Френски служител от кабинета на напускащ министър призна проблема. "Това оставя Франция да отсъства във време, когато Русия прави нахлувания в европейски територии, [когато] Китай има невероятен индустриален свръхкапацитет и [когато] Съединените щати на Тръмп продължават да правят глупави неща“, каза човекът. "Мисля, че лидерството на Франция ще липсва. Невъзможно е Франция да даде това, което Франция може да даде при тези условия".

След това е въпросът какво или кой ще дойде следващият. Ако Макрон наистина предизвика нови избори, френската крайна десница може да спечели, въпреки че делът на Кралската национална партия в анкетите е останал като цяло стабилен на около 30% до 32% от законодателните избори през 2024 г.

Крайнодесните в Европа бяха окуражени от трудностите на Макрон, дори преди падането на правителството в понеделник. Льо Пен, кръстницата на Националния митинг, отпразнува победата на десния популист Андрей Бабиш на изборите в Чехия миналия уикенд и използва кризата в понеделник, за да повтори призивите си за нови избори.

Геерт Вилдерс, ветеранът от крайнодесните холандски партии, който спечели най-много места на последните избори в Холандия, отправи предупреждение към "всички стари лидери“, включително Макрон, по-рано тази година: "Вашето време свърши.“