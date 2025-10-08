Боклукът в София скара Контрера и ПП-ДБ, има ли саботаж?

Общинският съветник от ПП-ДБ Бонка Василева заяви, че зад кризата с боклука може да стои саботаж - едрогабаритните отпадъци “изведнъж изникнаха” в голяма част в “Красно село” и “Люлин”. В двата столични квартала от дни е в сила аварийно събиране на боклука.



“Сметопочистването в районите “Красно село“ и “Люлин“ се движи над 40%. Имало е части в тези райони, които се обслужват по два пъти. Има забавяне, има проблемни точки“, каза пред bTV Василева, зам.-председател на СОС.

По думите ѝ боклуците са се разпръснали изведнъж, дори и от цветните контейнери за разделно събиране, както и от тези, в които се събират дрехи. “Изведнъж хората решиха да си почистят мазетата и таваните. Това показва, че може да има саботажни дейности“, сподели Василева.

Общинският съветник от "ВМРО – Българско национално движение" Карлос Контрера добави, че хората очакват да чуят откъде е дошъл проблемът и какво решение ще има. “Когато се пусна този мегаконкурс, беше предначертано, че когато 100% дадеш почистването на града на външни изпълнители, рискуваш да изпаднеш в тази ситуация“, добави общинският съветник.

“На 20 май тази година – още преди обявяване на поръчката, предупредих, че има такъв риск. Предложението на ВМРО беше много ясно – 40-50% от сметосъбирането да бъде към общинското дружество. За целта трябваше да му изградим капацитет 2024 и 2025 г., а това не се случи“, каза Контрера.

Василева контрира колегата си и каза, че “това са “абсолютни глупости”. “Концепцията на ПП-ДБ беше да се пусне реален търг. Проблемите идват от четири запалени камиона. От това, че един лиценз на фирма участник се отне, без да се информира тази фирма“, каза още общинският съветник от ПП-ДБ.

“В момента вие се оплаквате от резултата на правилата, които вие написахте и го докарахте дотам да няма кой да чисти“, отговори Карлос Контрера.

“Ние имахме желанието и направихме договорите да са с новите правила – с много повече техника, с много повече възможности общината да наказва недобросъвестни изпълнители, които са взели поръчките. Направихме проучване какви трябва да са новите камиони“, обясни Василева.

Тя добави, че цената е скочила заради двете турски фирми - “едната даде цена под нашата прогнозна. Това означава, че сметките ни са правилни. Камионите изгориха в другата фирма“, обясни още Василева.

“Изгоряха четири камиона, докато тече процедура и се кандидатства. Една от най-големите процедури, пуснати в момента за близо половин милиард. В регистъра открихме 13 ПТП-та леки и два пожара. Допускам всичко“, допълни тя.

“ПП-ДБ нямат никаква представа генерално какво да правят с почистването“, заяви Карлос Контрера.