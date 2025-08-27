IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето днес: Слънчево и с температури ще бъдат между 27° и 32°

Ще духа слаб до умерен източен вятър

27.08.2025 | 06:42 ч. Обновена: 27.08.2025 | 09:19 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Слънчево ще бъде на 27 август. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.

слънце вятър времето времето днес времето в планините
