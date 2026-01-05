Хитовите маникюри за януари

Първият месец от годината е тук. Посрещнахме януари и ни чакат много нови емоции. С началото на годината дамите редовно залагат на промени във визията си и нов маникюр. Кои са хитовите? Вижте отговорите на британския "Cosmopolitan".

Манго нокти

Знаете как някои цитрусови плодове са голям хит по празниците и през зимата. Изглежда това се отразява и на тенденциите в маникюра. Но не е нужно да залагаме на класиката - портокали и мандарини. А на нещо по-весело, шарено, живо, интересно. Манго ноктите са смела тенденция, включват смесване на богати и сочни тонове. Дълбоко кехлиарено, изгорен портокал, пикантни цитрусови тонове. Може да има малко зеленикаво и лилаво. Много забавен и пленяващ маникюр.

Бебешко синьо

Един нежен цвят, който често свързваме със зимата и пролетта. Специално за зимния сезон - бебешкото синьо е хит, тъй като се слива с нюансите на снега, особено гледани в мрака или нощем. Това са едни ледени, снежни сини нокти, които стоят невинно, чисто и зимно. Заложете на светлосиньо с блясък, за да има повече ефект.Много сте стилни с такъв маникюр.

