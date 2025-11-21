IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейт Мидълтън и Уилям с първи червен килим от 2 години насам

Двамата присъстваха на церемония за добра кауза в Лондон

21.11.2025 | 20:27 ч. 0
Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън и принц Уилям се завърнаха на червения килим за първи път от две години насам 

Принцът и принцесата на Уелс присъстваха на ежегодното Кралско вариететно представление в Роял Албърт Хол в Лондон на 19 ноември. Двойката демонстрира съвместими визии – принцеса Кейт носеше зелена кадифена рокля с къси ръкави и V-образно деколте, докато принц Уилям бе облечен в черен костюм с папийонка и бяла риза. 

Катрин носеше косата си в емблематичната за нея прическа – пусната свободно коса, оформена на къдрици. Въпреки свободния стил, на показ бяха и впечатляващите обеци на принцесата, които стигаха чак до раменете ѝ. 

Тазгодишното шоу в Лондон е шестото, на което те присъстват заедно, но появата им в сряда е малко по-специална. Червеният килим бе първи за двойката от ноември 2023 година, което бележи точно две години без обща светска поява за кралското семейство. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Кейт Мидълтън и Уилям
