Кейт Мидълтън и Уилям с първи червен килим от 2 години насам

Кейт Мидълтън и принц Уилям се завърнаха на червения килим за първи път от две години насам
Принцът и принцесата на Уелс присъстваха на ежегодното Кралско вариететно представление в Роял Албърт Хол в Лондон на 19 ноември. Двойката демонстрира съвместими визии – принцеса Кейт носеше зелена кадифена рокля с къси ръкави и V-образно деколте, докато принц Уилям бе облечен в черен костюм с папийонка и бяла риза.
Катрин носеше косата си в емблематичната за нея прическа – пусната свободно коса, оформена на къдрици. Въпреки свободния стил, на показ бяха и впечатляващите обеци на принцесата, които стигаха чак до раменете ѝ.
Тазгодишното шоу в Лондон е шестото, на което те присъстват заедно, но появата им в сряда е малко по-специална. Червеният килим бе първи за двойката от ноември 2023 година, което бележи точно две години без обща светска поява за кралското семейство.
