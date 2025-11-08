Ботев (Враца) победи Локо (София) с минималното 1:0

"Ботев" (Враца) победи "Локомотив" (София) с 1:0 като гост в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

Единственият гол в мача беше отбелязан от Радослав Цонев в началото на второто полувреме.

През първата част врачани удариха греда в 34-ата минута, а "Локомотив" претърпя принудителна смяна поради контузия на Спас Делев.

След тази победа възпитаниците на треньора Тодор Симов се изкачиха до 6-о място във временното класиране с актив от 21 точки.

"Железничарите", водени от Станислав Генчев, остават на 9-а позиция с 16 точки.

