IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Ботев (Враца) победи Локо (София) с минималното 1:0

Радослав Цонев отбеляза гола

08.11.2025 | 15:15 ч. 0
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

"Ботев" (Враца) победи "Локомотив" (София) с 1:0 като гост в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

Единственият гол в мача беше отбелязан от Радослав Цонев в началото на второто полувреме.

През първата част врачани удариха греда в 34-ата минута, а "Локомотив" претърпя принудителна смяна поради контузия на Спас Делев.

След тази победа възпитаниците на треньора Тодор Симов се изкачиха до 6-о място във временното класиране с актив от 21 точки.

"Железничарите", водени от Станислав Генчев, остават на 9-а позиция с 16 точки.

Подробности - на Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

футбол Ботев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem