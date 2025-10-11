Днес ще е ветровито, но температурите ститат до 19°

Днес северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Обявен е жълт код в 9 области на Северна и Югозападна България за силен вятър. Той е в сила за областите – Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград и Пазарджик. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Отново над по-голямата част от Балканския полуостров облачността ще бъде по-често значителна, а дъжд ще превалява в източните райони, където ще бъде и ветровито. Слънчеви часове ще има по адриатическото крайбрежие и голяма част от Гърция. Дневни температури: за София – 15 градуса, Скопие, Белград и Истанбул – 19, Букурещ – 20 градуса, Солун – 22, Атина – 26. |