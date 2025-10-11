Пламен Бобоков: Трудно се прави бизнес в България, живеем във висока корупционна среда

"Трудно се прави бизнес в България, даже бих казал много трудно". Това заяви пред БНР бизнесменът Пламен Бобоков.

"Живеем в много висока корупционна среда. Ние сме в една държава на абсурда, където тези, които са призвани да пазят закона, го нарушават безобразно, грубо, нагло, където владее апатията и хората си мислят, че някак си това ще им се размине, а всъщност то не се разминава, то се връща със страшна сила, все по-страшна и по-страшна".

"70% от финансовите компании, като чуят за България, просто спират да разговарят. Това илюстрира какъв е имиджът на България на Запад и защо няма тук големи и сериозни инвеститори", добави още той.

"Аз съм убеден, че корупцията води до смърт. Това, което се случи в "Елените", не е случайно", подчерта Бобоков.

"Хората трябва да знаят, че като не излизат да гласуват или гласувайки за тези срещу пари или някакви други облаги, рано или късно това ще им се върне обратно".