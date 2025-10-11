Издирват 19 души след взрив в оръжеен завод в САЩ

Деветнайсет души са в неизвестност след експлозията в предприятие за взривни вещества в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите.
"Към този час можем да потвърдим, че издирваме 19 души", посочи пред журналисти шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис.
🚨 BREAKING
A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6— American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025
Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс", разположен на около 80 км от Нешвил, столицата на щата Тенеси.
Местните жители са чули и усетили експлозията на километри от завода, предава БТА.