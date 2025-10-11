IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Издирват 19 души след взрив в оръжеен завод в САЩ

Сградата е напълно разрушена

11.10.2025 | 09:00 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Деветнайсет души са в неизвестност след експлозията в предприятие за взривни вещества в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите.

"Към този час можем да потвърдим, че издирваме 19 души", посочи пред журналисти шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис.

Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс", разположен на около 80 км от Нешвил, столицата на щата Тенеси.

Местните жители са чули и усетили експлозията на километри от завода, предава БТА.

