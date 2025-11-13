Слънчево ще е утре, в низините денят ще остане мъглив

През нощта ще бъде ясно и тихо. Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност.

През деня ще бъде предимно слънчево, но в долното поречие на Тунджа и Марица до около обяд, а в Дунавската равнина почти през целия ден ще се задържи мъгливо. Ще остане тихо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13° и 18°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максимална - около 16°., съобщават от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°.

През почивните дни в планините и планинските райони ще бъде сравнително топло и предимно слънчево, в неделя с разкъсана висока облачност. В равнините и котловините на много места ще е мъгливо или с ниска облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. Температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 16° и 21°, по-ниски в местата с трайна мъгла.