Температури до 17 градуса ни очакват днес

Преди обяд днес в Източна България ще има значителна ниска облачност, а на отделни места и мъгла. Сутрешни мъгли се очакват също по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. Още през деня обаче те бързо ще се разсеят, облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, така че над страната ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен, с посока от изток-североизток. Максималните температури ще са между 12° и 17°, а в София - около 14°.

В планинските райони времето също ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. На около 1200 метра надморска височина максималната температура ще е около 7°, а на 2000 метра - около 1°.

По Черноморието сутринта ще бъде почти тихо, като на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Те обаче бързо ще се разсеят, а облачността ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е между 6° и 9°, а вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, съобщават от НИМХ.