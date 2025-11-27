Червен код в три области за порои и наводнения днес и утре

Червен код е обявен за днес за значителни валежи и голяма опасност от наводнения за Благоевградска област и по-точно за Сандански и Петрич.

Очакват се количества дъжд от порядъка на 35-65 mm, в крайните южни райони на област Благоевград над 65 mm. Продължава да е в сила оранжевият код за днес за порои в областите Пазарджик, Кюстендил, Смолян, Кърджали и Хасково.

За 28 ноември е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очакваните поройни дъждове.

През нощта срещу петък и в петък ще има значителни валежи от дъжд с нови количества за тези области от 40-60 mm, в отделни райони и над 80 mm. Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е обявен за 8 области в Западна и Централна България, жълт е обявен в 9 области за западните и северните райони.

Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. На 28 ноември на места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в Югоизточна България – до 12°, за София – около 6°. Максималните температури ще са между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина: 6°-7°, за София – около 9°.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.