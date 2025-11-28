Червен код за валежи в три области, къде времето ще е опасно?

За 28 ноември е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очакваните поройни дъждове. В сила е оранжев код за валежи в областите София, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил, Ловеч, Стара Загора, Габрово и Хасково.

На места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в Югоизточна България - до 12 градуса, за София - около 6 градуса. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина ще бъдат 6-7 градуса. Максималната температура в София ще бъде около 9 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 11 градуса по северното черноморско крайбрежие до 14-16 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около три бала.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще бъдат обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 м надморска височина ще вали сняг. Сняг ще вали и на над 1500 м надморска височина по западните дялове на Стара планина. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 7 градуса, на 2000 м - около 2 градуса.

В събота валежите в западните райони на страната ще спрат, а в останалата част от страната валежите ще продължат, като значителни по количество ще бъдат на места в Източна България. Вятърът ще бъде ориентиран от запад-северозапад и ще се усилва до умерен, като с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход - от 3-4 градуса на места в Западна България до 14-15 градуса в източните райони.

В неделя валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, а на места в Западна България и по-ниски от 0 градуса. По-високи ще останат температурите по Черноморието, а дневните ще бъдат почти без промяна.