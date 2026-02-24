Тайните досиета на ЩАЗИ: Как Джеймс Бонд е бил шпиониран от Източна Германия?

Контролно-пропускателният пункт Чарли - едно от най-опасните места по време на Студената война, е бил снимачен обект за филма за Джеймс Бонд от 1982 г. "Октопуси" с участието на Роджър Мур в ролята на Агент 007.

Сюжетът не би могъл да бъде по-съвременен: Бонд разкрива заговор на съветски генерал мегаломан за унищожаване на база на НАТО с ядрена бомба и задействане на едностранно разоръжаване в Западна Европа. По време на разследванията си той среща мистериозния контрабандист Октопуси и в крайна сметка предотвратява ядрената катастрофа.

Пътуването очевидно отвежда най-известния агент в историята на киното до вътрешногерманската граница. Там, на 10 август 1982 г., 007 е мишена на прословутата източногерманска тайна служба ЩАЗИ.

Това става ясно от документи, които вече са достъпни и показват подробно записите на ЩАЗИ за техните наблюдения.

Мъжете от ЩАЗИ записват, че 12 превозни средства са се придвижили до граничния пункт Фридрих/Цимерщрасе между 7:30 и 8:30 ч. сутринта.

ЩАЗИ описва как екипът на камерата се е подготвил за заснемането на филма:

"В 8:15 ч. сутринта трима мъже с две камери и ръчна количка с кутии, които са взели от автобусите Мерцедес, са тръгнали по Кохщрасе вдясно", се казва в един от документите.

Кохщрасе беше една от най-строго охраняваните улици в разделения Берлин. През 1961 г. там е построен така нареченият Контролно-пропускателен пункт Чарли, граничен пункт само за западните окупационни сили, т.е. французите, британците и американците.

ЩАЗИ щателно документира събитията:

"От 09:34 до 11:25 часа снимките се провеждаха от четири места", се казва в документа. Но тогава се случи нещо, което шпионите не очакваха:

По време на снимките черен Мерцедес се движи от Кохщрасе към Контролно-пропускателния пункт Чарли и нарушава държавната граница четири пъти с четири до пет метра, според документа.

Джеймс Бонд в Мерцедеса успява да направи това, което много хора от Източен Берлин преди него не успяват да направят в опитите си да избягат: той преминава границата на Германската демократична република.

Документът разкрива защо ЩАЗИ е позволила това да се случи. Те са научили, че това е филмов кадър на дипломат, който е искал да влезе в ГДР на граничния пункт.

В протокола по-късно се посочва, че снимките са приключили в 13:33 ч. "Не е имало никакво въздействие върху трансграничното пътуване".

За късмет на ЩАЗИ - все пак Джеймс Бонд има лиценз да убива.