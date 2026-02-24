Общественият съвет към ЦИК: Няма обща позиция по казуса Цицелков

Централната избирателна комисия реши да напише писмо до министъра на външните работи, който от своя страна да изпрати запитване до ЕК относно забраната на Стоил Цицелков за участие в наблюдение на избори.

Целта е да се изяснят обстоятелствата и причините за наложеното ограничение.

"Общественият съвет към ЦИК е общност от неправителствени организации. Все още не сме сезирани от ЦИК да се произнесем по казуса. Няма обща позиция по този случай. Въпросът за членуването на дадена организация се решава от българския Изборен кодекс. Дали Цицелков ще е член, или не - решава неговата организация", заяви членът на Обществения съвет на ЦИК Стефан Манов в "България сутрин".

Според него

фокусът би трябвало да бъде върху организацията на изборите.

"Общественият съвет е колектив от организации и не може една организация да хвърля сянка върху Обществения съвет. Изведнъж в средата на януари бяха внесени предложения в НС, които да ограничат вота на българските граждани. Това показва нивото на политическата гарнитура, която ни се сервира. На Балканите имат избирателни райони за живеещите извън страната. В Западна Европа също", допълни Манов за Bulgaria ON AIR.

Не е вярно, че българите извън страната не участват в националния живот, категоричен е той.

"Наличието на евентуален списък с кандидат-депутати, от които реални депутати ще бъдат 4 от 240 за район "Чужбина", именно те ще попречат при следващ опит да се ограничат правата на гражданите извън страната", коментира гостът.

"Съставите на ЦИК не са паднали от Марс, а са предложения на партиите. Те получават субсидии, за да извършват своята политическа дейност. Нищо не им пречи с част от тези средства да подготвят свой панел от изборджии, които да минат училище за избори", посочи още Манов.