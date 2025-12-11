Костадинов призова за преосноваване на държавата

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че е време българската държава да бъде преоснована, защото "корупцията и олигархията нямат място в държавата".

"Нашето желание е да бъде преоснована българската държава. Честито на целия български народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може повече да се гаврят с народа", каза Костадинов минути след подадената оставка и призова за бърза процедура с първи, втори и трети мандат, за да се организират след това бързо избори.

"Основната ни цел ще е да предизвикаме колкото се може повече хора да гласуват, независимо дали за нас, или за друг. Ако няма висока избирателна активност, ще получим повторение на това, срещу което протестирахме", каза още Костадинов.