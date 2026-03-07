IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето днес: Предимно слънчево

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°

07.03.2026 | 07:00 ч.
Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски в Източна България, в София – около 15°.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, пишат от НИМХ.

