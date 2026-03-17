Калин Стоянов нападна МВР министъра, бил “тотално объркан човек”

Бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов отправи критика към настоящия служебен министър Емил Дечев.

"Вчера имахме възможността да се насладим на актьорското майсторство на един тотално объркан човек, който за съжаление в момента заема поста служебен министър на вътрешните работи”, каза Стоянов, сега депутат от ДПС-НН, във Фейсбук.

По думите му Дечев е назначен на ключов пост с основната задача “да потули зловещия случай със шест трупа (Петрохан-Околчица), в който пряко са замесени представители на ПП-ДБ и второ да организира избори с “нашето МВР“.

Стоянов припомни, че настоящият служебен министър е отстранил само за един ден 19 директори на областни дирекции на МВР.

“Тържествено заяви, че и аз съм бил правил подобни смени. Затова ще му обясня отново, за пореден път, следното:

1. За разлика от него, аз заех поста министър на вътрешните работи след 23 години служба в системата. Това ми даде възможност да познавам както хората, които освобождавах, така и тези, които назначавах на тяхно място.

2. В продължение на три месеца работих с тези хора и постепенно извърших необходимите промени.

3. Аз подбирах екипа си като министър в рамките на редовно правителство, а не на служебен кабинет.След като безпрецедентно освободи 25 от 28 областни директори, трима директори на главни дирекции и редица други ръководни служители, някой явно му е подсказал да обяснява, че отстраняванията се извършвали “след обсъждане“, се казва в съобщението на Стоянов.

По думите на депутата от ДПС-НН това е политическа чистка.