Бруталната жега идва на Балканите: От днес за пет дни напред пускаме бавния грил

От днес за пет дни напред пускаме бавния грил. Бруталната жега от Западна България ще дойде на Балканите, но няма да е чак такава. Това каза за бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

„Ще има тропични нощи с над 20 градуса температура, но доста поотслабнала ще бъде тази жега. На 30 юни в Париж ще бъде 24 градуса. В Берлин – 27. При нас ще стане топло. Това се дължи на нахлуването влажен циклон над Ирландия. Над Балканския полуостров ще има по-високо атмосферно налягане, което ще доведе до слънце, слънце, слънце“, обясни проф. Рачев. „Средиземно море кипва. На Черноморието ни са измерени температури и 26 градуса. Време е само и единствено за почивка“.

В понеделник и вторник в София ще бъде 32 градуса. В Пловдив - 36 градуса. В Русе температурите ще достигнат 39 градуса.

Климатологът подчерта, че е необходимо хората да консумират много вода и да носят шапки, особено възрастните.