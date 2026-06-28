Месечна прогноза: Очаква ни парещ юли, температурите стигат 40°С

През юли България ще преживее преобладаващо слънчево и горещо време с потенциал за продължителни горещи вълни, особено през втората половина на месеца, показват анализите на Meteo Balkans.

Полярният вихър е практически изчезнал, а над Европа ще доминират процесите в тропосферата - разширяване на Азорския антициклон и нахлувания на горещ въздух от Африка.

За туристи и хора, работещи на открито, това означава необходимост от предосторожности срещу топлинния стрес.

Първо десетдневие (1 – 10 юли)

Очаква се период на нестабилно и малко по-хладно време в първите дни на юли, причината е преминаващ през страната студен атмосферен фронт. Над по-голямата част от България ще се развиват гръмотевични бури, ще валежи, градушки , а северозападният вятър ще се усили. След 5-7 юли, атмосферата ще се стабилизира, ще преобладават повече слънчеви часове, а температурите постепенно ще се повишават.

На отделни места в Западна България, Рило-Родопската област и Стара планина са възможни краткотрайни гръмотевични бури, но те ще имат локален характер и няма да обхващат цялата страна.

Минималните температури ще бъдат между 15°С и 20°С, а дневните ще достигат 30°С - 35°С, като в най-топлите райони на Дунавската равнина и Горнотракийската низина не са изключени стойности около 36°.

По Черноморието времето ще бъде приятно за почивка - с повече слънце, слаб до умерен бриз и температури между 28°С и 31°С, а морската вода постепенно ще се затопля до около 24°С - 25°С.

Второ десетдневие (11 – 20 юли)

През средата на месеца вероятността за установяване на по-продължителен горещ период се увеличава. Според анализите над Южна Европа ще се разширява област на високо атмосферно налягане, която ще ограничава преминаването на студени фронтове към Балканите.

Това ще създаде условия за няколко последователни дни с високи температури и много слънчеви часове. Горещият въздух от Средиземноморието и Северна Африка ще повишава температурите в почти цялата страна.

Максималните стойности ще бъдат между 33°С и 38°С, а в отделни райони на Северна България и Тракийската низина могат временно да достигнат 39°С.

Въпреки доминиращото слънчево време, към края на периода не е изключено преминаване на слабо атмосферно смущение, което да предизвика краткотрайни гръмотевични бури в западните райони и планините. Те ще бъдат локални, но на отделни места могат да бъдат интензивни и придружени със силни пориви на вятъра и градушки.

Трето десетдневие (21 – 31 юли)

Последната част на месеца ще запази типично летния си характер. Атмосферата ще остане сравнително стабилна, а антициклоналното влияние ще продължи да доминира над Балканския полуостров.

Очакват се продължителни слънчеви периоди, като вероятността за валежи ще бъде най-ниска в Източна България и по Черноморието. В западните и планинските райони ще има условия за следобедни купесто-дъждовни облаци, но валежите ще бъдат предимно локални.

Минималните температури ще бъдат между 17°С и 22°С, а максималните ще достигат 32°С - 37°С, като през отделни дни в най-горещите райони на страната не са изключени температури около 39°С - 40°С.

Нощите също ще останат сравнително топли, особено в големите градове, където минималните температури трудно ще падат под 20°С. Това ще създава усещане за продължителна гореща вълна.

Какво показват анализите на полярния вихър?

Картите на стратосферната циркулация показват липса на организиран полярен вихър – типична картина за средата на лятото. Това означава, че студени арктични нахлувания към Европа практически не се очакват. Вместо това атмосферната циркулация ще бъде определяна главно от разположението на антициклоните и средиземноморските циклони.

За България това е сигнал за устойчиво лятно време с преобладаващо високи температури, а нестабилността ще бъде ограничена основно до планинските райони и преминаването на отделни атмосферни фронтове.

Юли има всички предпоставки да бъде типично летен и по-топъл от климатичната норма. Най-вероятно месецът ще се характеризира с продължителни слънчеви периоди, чести горещи дни и няколко по-интензивни горещи вълни, особено през второто и третото десетдневие.

Валежите ще бъдат сравнително малко и неравномерно разпределени, като най-често ще се проявяват под формата на краткотрайни следобедни гръмотевични бури над планините и западните райони. По Черноморието времето ще бъде благоприятно за туризъм през по-голямата част от месеца.

Като цяло прогнозата сочи, че юли ще бъде един от най-топлите месеци на лятото, с температури често между 33°С и 38°С, а в отделни дни и райони не са изключени стойности, доближаващи 40°С.