Денят започва със слънчево време, Източна България я чакат дъжд и гръмотевици

Сряда ще започне със слънчево време. Около обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Най-много валежи се очакват по Черноморието и над Южна България. Възможни са градушки.

Вятърът ще е умерен от северозапад.

Минималните температури ще са от 21 до 24 градуса, а максималните - между 28 и 33 градуса, в района на София - около 29.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, но с течение на деня на много места ще превали краткотраен, на места интензивен дъжд, придружено от гръмотевици. Вятърът ще е слаб от юг. Максималните температури ще са около 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, но на места следобед ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 13.