Времето утре: До обяд жега, после валежи с гръмотевици

През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна и планинските райони на Южна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в района на София - 30°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 15°.

В четвъртък в Северозападна България ще бъде слънчево. Над Източна България и южните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка, все пак не са изключени изолирани краткотрайни валежи в планините. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.