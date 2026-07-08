МВР задържа 75-годишен германец в района на Карнобат за педофилия

Седемдесет и пет годишен чужд гражданин е задържан днес при съвместна полицейска операция на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и германските власти срещу организирана престъпна група, занимаваща се с детска порнография, съобщиха от дирекцията.

Мъжът е задържан в района на с. Искра, община Карнобат, от служители на сектор „Издирване“ при ГДНП, със съдействието на служители от Областната дирекция на МВР в Бургас. Германецът е издирван във връзка с разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Операцията е реализирана след оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваният се укрива на територията на с. Искра.

В акцията на място участваха и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия. В селото едновременно са задържани общо четирима предполагаеми участници в организираната престъпна група.

След задържането германският гражданин е отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.