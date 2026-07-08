България ще бъде представена от трима бойци на KWU SENSHI Световната купа за аматьори

Трима български бойци ще защитават националната чест в третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори, която ще се проведе на 9 и 10 юли в рамките на XX Международен летен лагер по бойни изкуства край Варна. Българските представители Атанас Личев, Енцо Гюпчанов и Васил Димитров ще се изправят срещу едни от най-силните състезатели от цял свят в престижния международен турнир.

В надпреварата ще участват 48 бойци от 22 държави, разпределени в шест теглови категории. Двубоите ще се проведат по правилата на KWU SENSHI, които съчетават техники от фул контакт карате и муай тай, обещавайки зрелищни битки с удари с лакти, захвати, хвърляния и подсечки.

Най-опитният български представител е Васил Димитров, който ще се състезава в категория над 90 кг. През последните години той се утвърди като един от най-успешните състезатели на България в киокушин карате, а сред най-значимите му отличия са европейската титла от 2026 година, бронзовият медал от Световното първенство през 2025 г., както и сребърното отличие от KWU SENSHI Световната купа 2025. Освен впечатляващата си международна кариера в карате, Димитров е и национален шампион по кикбокс в стил лоу кик, което го прави един от най-опасните бойци в тежката категория.

В категория до 80 кг България ще разчита на Атанас Личев – балкански шампион по карате и многократен шампион на България. Личев вече има сериозен опит на ринга на KWU SENSHI, след като през 2024 година достигна до финала на Световната купа за аматьори и спечели сребърния медал. Година по-късно той отново беше сред участниците в турнира, като на третото издание отново ще преследва ново силно представяне пред родна публика.

Най-младият български представител е 19-годишният Енцо Гюпчанов, който ще се състезава в категория до 85 кг. Въпреки възрастта си той вече има редица отличия от национални и международни турнири по киокушин карате, както и титла от регионално първенство по кудо. През 2025 година Гюпчанов завърши сред най-добрите петима в KWU SENSHI Световната купа за аматьори, а сега ще се стреми да надгради това постижение срещу силната международна конкуренция.

Третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори ще събере талантливи бойци от Англия, Аржентина, Азербайджан, Белгия, Бразилия, България, Чехия, Грузия, Гърция, Казахстан, Литва, Молдова, Обединеното кралство, Полша, Румъния, САЩ, Северна Македония, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария и Япония. Турнирът продължава да се утвърждава като една от най-престижните сцени за развитие на бъдещите професионални бойци, предоставяйки възможност на участниците да се изявят пред международни треньори, организации и публика.

Освен за престижните отличия, състезателите ще се борят и за солиден награден фонд. Победителите в квалификациите ще получат по 1000 евро, полуфиналистите ще се състезават за още по-високи премии, а шампионите във всяка категория ще бъдат наградени с по 2000 евро.

Състезателните дни на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 са на 9 и 10 юли в спортната зала на курортен комплекс Камчия, до Варна. Входът за зрителите е свободен, а двубоите ще бъдат излъчвани на живо в YouTube канала на KWU SENSHI.