BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 20

Днес слънчево и тихо, а следобед изключително горещо

Максимални температури между 34° и 39°, за София около 35°

21.08.2026 | 06:00 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Изключително горещ петък очаква жителите на цялата страна, като заради екстремните температури е обявен предупредителен жълт код за опасно време във всички области.

На 21 авгус ще бъде слънчево, а около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34° и 39°, в София - около 35°. Това сочи прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°. 

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

слънчево тихо горещо времето
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem