Времето утре: Слънце, облаци и слаб дъжд

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Над по-голямата част от Южна България ще се появи разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6° и 9° в София - около 7°.

Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат 21°-24°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.



В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, на връх Мусала - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър предимно от изток-североизток, по високите части - от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°.

В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд; по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-североизток, в четвъртък в повечето райони по-често от югоизток. Минималните температури ще са предимно между 9° и 14°, дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24° и 29°.