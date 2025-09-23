Радев поиска от МВнР информация за задържания в Украйна български гражданин

От президентската институция изпратиха писмо до Министерството на външните работи във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От “Дондуков“ 2 призовават дипломатическото ни ведомство да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

Искане за информация по същия случай с искане за действия от страна на премиера Росен Желязков и на Министерството на външните работи отправи и председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков по-рано днес, съобщиха от пресцентъра на "Възраждане".

Според Тасклаков, български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции. По думите на депутата, семейството се е обърнало за помощ към българския консул в Одеса, отишли са заедно до военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир, но опитът за легитимация от страна на дипломата е бил посрещнат с "крайна враждебност".