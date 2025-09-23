България се нуждае от цялостна реформа на данъчно-осигурителната система, за да бъде премахнато прекомерното натоварване върху хората с ниски и средни доходи. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов за Нова телевизия.

„В момента хората с малки и средни доходи са най-натоварени – както по линията на преките, така и на косвените данъци. Данъчната система в България има регресивен характер и това трябва да се промени“, каза Костов.

По думите му работещите граждани внасят една трета повече приходи в бюджета отколкото бизнесът.

Любослав Костов подчерта, че с корпоративен данък от 10% България е значително под средните нива в Европейския съюз – където ставката е около 22%, а в еврозоната – 26%.

„При 10% корпоративен данък няма как да се говори за прогресивни доходи с по 8 данък печалба”, смята той. „Когато доходите се вдигат – хората харчат. Това стимулира икономиката. Международният валутен фонд също не препоръчва замразяване на доходите, а по-скоро забавяне на темпа на нарастването им.”

Предстои обсъждане на нов размер на минималната работна заплата – 1213 лв. (620 евро). По думите на Костов нейната стойност не трябва да се измерва спрямо линията на бедност, а спрямо необходимия доход за издръжка на живот.

„Заплатата трябва да отразява реалните нужди на домакинствата, не само статистически прагове на бедност“, подчерта той. „Има огромна разлика между цените на едро на борсата и тези на дребно.”