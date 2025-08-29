Трябва ли да има минимална заплата в България?

От догодина - 1213 лв. минимална работна или 620 евро.

"Основният проблем е, че няма механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да отговаря както на европейските, така и на международните изисквания", коментира икономическият съветник в Българската стопанска камара (БСК) доц. д-р Щерьо Ножаров в предаването "България сутрин".

Икономистът Даниел Василев отбеляза, че последните години минималната работна заплата расте с доста високи темпове.

"Последните две години се е увеличила почти с 40%. Заплатата е цената на труда. Трябва да можем да сме свободни всeки да се договори на каквато цена реши, че е благоприятна и за двете страни. Минималната работна заплата е бариера, която много хора не могат да преминат, защото трябва да има производителност на труда", посочи Василев пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Василев хранителните продукти нарастват над 50-80% над официалната инфлация.

"Има региони в България, при които минималната работна заплата е 82-83% от средната. Проблемът е функция на недостатъчното регионално балансирано развитие от страна на държавата, недоброто структуриране на икономиката отново от страна на държавата. Това води до големи деформации", обясни доц. д-р Ножаров.

Той обясни, че производителността на труда в България е 56% от средната за ЕС, а другата държава с най-ниска производителност е Гърция - със 70% от средната за ЕС. Румъния и всички останали държави имат над 80% производителност на труда в ЕС.

"В момента нямаме валутен риск. Проблемът да не идват инвеститори е друг. Покачването и на минималната работна заплата, и на осигуровките удря компании, които искат да инвестират и имат нужда от производство. Като постоянно се вдига твоят основен разход и нямаш предвидимост, ще си зададеш въпроса, ако си предприемач, какъв е рискът и струва ли си да се избира България. Фокусът трябва да е как да махнем пречките пред инвестициите", коментира Василев.

По думите на доц. д-р Ножаров бизнесът в България не е добре подпомаган - неразвит капиталов пазар, много регулации, липса на фискални стимули за инвестиции, но най-големият проблем според него е не с високите темпове на увеличаване на минималната работна заплата, а с недоброто качество на образованието.

"Не съм съгласен, че инфлацията е иззела увеличението на минималната работна заплата", добави той.

Доц. д-р Ножаров отбеляза, че миналата години са си тръгнали доста чуждестранни инвеститори от България.

"Трябва да помислим дали изобщо ни трябва минимална работна заплата - моят отговор е - не", каза Василев.

Доц. д-р Ножаров добави, че по Конституция има минимална работна заплата.

"Има ясни международни правила, които казват, че би следвало да бъдат взети дългосрочните трендове на производителността на труда, състоянието на пазара на труда - увеличението на минималната работна заплата дали създава по-високо ниво на безработица и заетост. Трябва да се търси баланс по този въпрос", подчерта той.

