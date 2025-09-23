Протестите рядко водят до сваляне на правителството, но това, което става с варненския кмет, е потресаващо съдебно беззаконие. Това каза общественикът Владимир Левчев в предаването "Денят ON AIR". По думите му единственото обвинение спрямо Коцев е от жена, която "има лични мотиви да го мрази".

"Кметът е стоял повече в ареста, отколкото с малкото си дете вкъщи. Това е нещо нечувано за мен", подчерта Левчев.

Пред Bulgaria ON AIR политологът проф. Росен Стоянов изтъкна освен личната драма - и друга по-голяма.

"Като че ли последният стожер на демокрацията в лицето на независимия съд е поставен пред голямо изпитание, свързано най-вече с интегритета на магистратите, които са призвани да защитават правото, държавата и демокрацията. Малка бележка по повод вчерашния пост на въпросния зам.-кмет. Той надгражда информацията, не само потвърждава твърдението, че неговите показания са взети под натиск, а заявява категорично, че в тях не е уличил по никакъв начин кмета на Варна", анализира професорът.

"Големият проблем е, че наистина стоенето в ареста се превръща в затвор, в наказание, без да има издадена присъда. За пореден път като данъкоплатци след време ще трябва да платим обезщетение в 6-цифрена сума най-вероятно, тъй като няма персонална отговорност на институции, ако те бъдат осъдени за несправедливо действие", коментира проф. Стоянов.

"Ясно е, че няма как да успеят, защото има голямо мнозинство. Както каза Пеевски - то е гарант за съществуването на правителството и то ще оцелее до края на мандата си. Преди няколко години ГЕРБ се закичи с етикета СДС и стана автентичната дясна и синя партия. СДС изчезна. Те са погълнати от ГЕРБ. Сега същото става с БСП и ИТН", смята Левчев.

"Българинът е много умерен. Ние преминахме през тези 36 години, имаше бунтове, несъгласия, но това е по-малка, сравнена с цялата съвкупност на нацията, част от много активните хора. Българите са умерени, знаят две и двеста. Огромната част от тях имат мечтите, свързани с децата, които видяха модерния свят и се съмнявам, че ще допуснем някакъв авторитарен тип политик да завладее държавата", обобщи политологът.

"Протести ще има. Виждаме масови такива в Сърбия, но засега няма голям резултат от тях. Със сглобки, служебни правителства през последните години, тази политическа нестабилност не доведе до икономическа стабилност. Развиваме се малко по-добре от Румъния. Това е оптимистично. Икономиката може да се развива без да пречи държавата с главно "Д". Единственият, който може да свали това правителство, е Бойко Борисов. Пеевски също, но той каза, че не иска да го сваля. Президентът има висок рейтинг", коментира Левчев.