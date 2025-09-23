IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивайло Мирчев: Пеевски играе ролята на народен защитник

Днес мишена е “Топлофикация” и кметът Васил Терзиев, добави депутатът

23.09.2025 | 13:02 ч. 3
БГНЕС

Продължаващата сага с “Топлофикация” коментира и председателят на “Да, България” Ивайло Мирчев с пост в социалната мрежа Фейсбук. По думите на депутата Пеевски играе ролята на “народен защитник” и затова праща сигнали на прокуратурата си.

“Днес мишена е “Топлофикация“ и кметът Терзиев. Истината обаче е друга: дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО. Именно те смениха ръководството и сложиха свои хора, а задълженията за над 2,6 млрд. лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова", написа Мирчев.

Според депутата от ПП-ДБ Пеевски "удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ". И пак говори за “Държава с главно “Д“. Само че в неговата версия това е Държава, в която хората понасят кризите, а той опитва да пише паралелната истина”.

По-рано днес от “ДПС-Ново начало" разпространих информация, според която лидерът на партията Делян Пеевски е подал сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на “Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал “Дружба - 2“. 

 

Ивайло Мирчев Да България Топлофикация София Васил Терзиев Делян Пеевски
