Пенсионноосигурителните дружества са най-строго регулираният сектор у нас

Има напрежение между групите застрахователи

27.09.2025 | 18:47 ч. 5

Пенсионноосигурителните дружества са най-строго регулираният сектор у нас. Това заяви в предаването Money.bg председателят на Комисията за финансов надзор /КФН/ Васил Големански.

"Те акумулират средства по втори и трети стълб от пенсионната система на България. Управляват ги добре, контролираме ги ние добре. Нещата там се движат почти най-безпроблемно", посочи председателят на КФН. "Мога да кажа едно на хората - "Бъдете сигурни и спокойни, че спестяванията ви там са наистина добре пазени. Дали постигаме необходимата доходност по тях, това вече е една друга тема.”

Застрахователният сектор е доста голям в България, каза специалистът.

"Има напрежение между групите застрахователи - локалните и тези, които са с чужда собственост. Ние се опитваме да балансираме", разкри още той.

Тагове:

застрахователен сектор пенсионни дружества пенсии КФН
