Основният проблем с изчезването на водата е лошата инфраструктура и загубата на вода. Това заяви бившият екоминистър Юлиян Попов в ефира на предаването "Опорни хора".

"Кражби има, отвеждане на вода от различни места има. Основният проблем са загубите в мрежата, които са резултат от лошо управление в продължение на много дълъг период от време", каза Попов. "Тя е в един много дълъг процес на пренебрегване, на липса на контрол, на множество фактори, които довеждат водния проблем до това положение, в което е", посочи още Попов пред Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че за да се реши водният проблем на България 3 млрд. лв. не са достатъчни, и 13 млрд. лв. няма да са достатъчни.

"Зависи какво точно искаме да решим. Ако става въпрос да имат вода хората в Плевен, 3 млрд. лв. ще са достатъчни. Ако искаме да облекчим съществуващия режим, той може да се облекчи с много по-малко пари - с прост контрол на повредите и течовете и техния ремонт. Това не е много скъпо. Скъпа е цялостната подмяна на тръби, инфраструктура и т.н.", разкри още бившият министър на околната среда и водите.