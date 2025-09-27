IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бързият влак Варна - София пътува със закъснение поради паднало дърво

Нанесени са щети по локомотива

27.09.2025 | 20:18 ч. Обновена: 27.09.2025 | 21:09 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бързият влак в направление Варна - София пътува със закъснение поради паднало дърво, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. При движение на бърз влак №2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво.

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, счупени са пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движението.

БДЖ съобщи, че във влака са пътували 80 пътници, има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са настанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути, допълниха от БДЖ.

вагон релси БДЖ София Варна
