Бързият влак Варна - София пътува със закъснение поради паднало дърво

Бързият влак в направление Варна - София пътува със закъснение поради паднало дърво, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. При движение на бърз влак №2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво.

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, счупени са пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движението.

Свързани статии Психично болен наби на служителка на БДЖ

БДЖ съобщи, че във влака са пътували 80 пътници, има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са настанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути, допълниха от БДЖ.