Психично болен наби на служителка на БДЖ

Жената е с рани в областта на глава, без опасност за житова

11.08.2025 | 13:41 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:08 ч.
Психично болен перничанин е нанесъл побой на служителка на БДЖ. Инцидентът е станал във влакова композиция в района на град Перник, съобщава БНР.

Мъжът е на възраст около 30 години и е нанесъл удари на жената в областта на главата. Служителката е с леки наранявания и без опасност за живота.

Установено е, че перничанинът има психически проблеми и води скиталчески начин на живот. Той е настанен в отделението по психиатрия в пернишката многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова". 

Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

БДЖ психично болен бой Перник
