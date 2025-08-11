Психично болен наби на служителка на БДЖ

Психично болен перничанин е нанесъл побой на служителка на БДЖ. Инцидентът е станал във влакова композиция в района на град Перник, съобщава БНР.

Мъжът е на възраст около 30 години и е нанесъл удари на жената в областта на главата. Служителката е с леки наранявания и без опасност за живота.

Установено е, че перничанинът има психически проблеми и води скиталчески начин на живот. Той е настанен в отделението по психиатрия в пернишката многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова".

Образувано е досъдебно производство и работата продължава.