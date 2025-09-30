IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Президентските избори ще бъдат своеобразен лакмус за това управление

Служебните кабинети по дефиниция са временни

30.09.2025 | 21:09 ч. Обновена: 30.09.2025 | 21:35 ч. 5

Държавата е в това състояние през последните 5 години. Вследствие на 8 предсрочни поредни избора, 2 неуспешни правителства с кратък живот от по 8 месеца, нови предсрочни избори и спрели системи, които трябва да работят. Това коментира заместник-председателят на БСП Калоян Паргов в студиото на "Денят ON AIR".

Паргов подчерта, че служебните кабинети по дефиниция са временни и не могат да носят пълната отговорност за вземането на дългосрочни решения.

Проблемът обаче е по-дълбок – липсата на стабилно управление, което да предприема действия и да носи отговорност.

Той критикува острия тон между институциите, като отбеляза, че от този нарушен диалог страдат всички граждани.

Особено тревожна, според Паргов, е водната криза.

"Приоритет за БСП е водната криза. Натрупаните проблеми, абдикацията на държавата, особено в последните години, както и несвършената работа в последните десетилетия – за това са виновни не едно и две правителства, включително и местното управление, които трябваше пряко да работят по въпроса", заяви гостът пред Bulgaria ON AIR.

Той смята, че приоритет на държавата днес трябва да бъде решаването на водната криза чрез инвестиции в размер на поне 3,7 милиарда лева.

Средствата трябва да бъдат заложени в следващия бюджет, като акцентът да е върху най-засегнатите региони.

Свързани статии

Той предупреди, че нови язовири няма как да се изградят бързо, затова трябва да се търсят по-гъвкави решения – кладенци и довеждащи водопроводи.

В политически план Паргов заяви, че президентските избори ще бъдат своеобразен лакмус за това управление.

"Не мога да кажа категорично, но кандидатурата на госпожа Йотова ми се струва най-рационална и разумна. От гледна точка на нейния близо 10-годишен опит като вицепрезидент. Тя е част от институцията и е нормално да се обърнем към нея", смята Паргов.

По въпроса със службите заместник-председателят на БСП напомни, че те не принадлежат на президента, а отговорността за тях е на правителството.

"Правителството предлага имената, президентът издава указ – може да издаде, може и да не издаде. Обикновено тези въпроси се решават не в студиото, а зад студиото – между президент и премиер, които се разбират кой да посочи за една или друга служба. Очевидно тук има неразбиране. А отговорността за вътрешната и външната сигурност е на правителството", коментира Паргов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

водна криза БСП президент избори Калоян Паргов
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem