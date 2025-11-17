Кола с чуждестранен номер паркира в подлез във Варна СНИМКИ

БГНЕС 1 / 6 / 6

Необичайна случка прикова вниманието на варненци - автомобил с чужд регистрационен номер беше открит паркиран в подлеза зад спирка “Осми декември“. Към момента обстоятелствата около това как колата е попаднала там остават неизяснени, съобщава БГНЕС.

След подадения сигнал на място е пристигнал екип на полицията, но собственикът на колата все още не е установен. На място са и екипи на “Пожарна безопасност и защита на населението”, а служителите на МВР-Варна извършват оглед и събират информация, за да разберат по какъв начин автомобилът е достигнал до подлеза и дали са нанесени щети.

От полицията съобщиха, че за изваждането на превозното средство ще се използва съдействието на пожарната. С помощта на лебедка и дълги колани специалистите ще изтеглят автомобила от подземното пространство.