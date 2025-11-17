IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола с чуждестранен номер паркира в подлез във Варна СНИМКИ

Все още не е ясно как колата се е озовала там

17.11.2025 | 11:12 ч. 4

БГНЕС

Необичайна случка прикова вниманието на варненци - автомобил с чужд регистрационен номер беше открит паркиран в подлеза зад спирка “Осми декември“. Към момента обстоятелствата около това как колата е попаднала там остават неизяснени, съобщава БГНЕС.

След подадения сигнал на място е пристигнал екип на полицията, но собственикът на колата все още не е установен. На място са и екипи на “Пожарна безопасност и защита на населението”, а служителите на МВР-Варна извършват оглед и събират информация, за да разберат по какъв начин автомобилът е достигнал до подлеза и дали са нанесени щети.

От полицията съобщиха, че за изваждането на превозното средство ще се използва съдействието на пожарната. С помощта на лебедка и дълги колани специалистите ще изтеглят автомобила от подземното пространство.

Варна подлез паркирана кола чуждестранен номер
