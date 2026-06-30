Демерджиев намекна за връзка между фирмите за мантинели и Бойко Борисов

В България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Връзката на Борисов с тези фирми е косвена, но много добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират между различните обществени поръчки през различните периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до спечелане на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което в Гърция, например, може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. За мен е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да мине безпрепятствено през тях. Има данни, че цените, на които са доставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения. Ясно е кой може да влияе на този процес. Със сигурност в договорите за мантинелите, които са подписвани, има определени изисквания и трябва да има изисквания за качеството, трябва да има постоянен контрол на това, което се доставя. Съвсем ясно е, че не само, че не е имало, а и много смело се похвали кабинетът Желязков или Пеевски, не знам как да го наричам по-коректно, че е похарчил 2 млрд. за пътно строителство. Резултатът от тези 2 млрд. са пътищата, които виждаме и състоянието, в което са", добави Демерджиев.