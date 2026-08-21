Ниският Дунав не застрашава електроенергийния баланс на страната

АЕЦ "Козлодуй" намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на река Дунав.
"Мерките са превантивни, защото нивото на река Дунав продължи да намалява. Намаляването на мощността означава, че ще се потребява по-малко вода. Това ще даде повече време на централата да работи, макар и на намалена мощност", обясни ядреният експерт инж. Ивайло Найденов в "България сутрин".
„Ако засушаването продължи, както и спадът на водното ниво, ще продължи намаляването на производствените мощности. Всеки от двата блока може да бъде намален до 50% преди да бъде изключен. Ако влезем в негативен сценарий и допуснем, че ще се стигне до намаляване на мощностите с 50% - това са 100 мегавата, тогава не би трябвало да има рискове за електроенергийния баланс, защото бихме могли да включим в експлоатация въглищни централи", коментира инж. Найденов пред Bulgaria ON AIR.
По думите му, най-негативният сценарий е, ако централата изключи, като тогава отново може да се компенсира с въглищните централи от "Марица Изток".
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"Няма да се стигне дотам. Гледах прогнози за времето, вече има валежи в Германия. Очакват се валежи в Австрия. Имаме процедури за намаляване на мощността при различни ситуации. Въпросът е колко дълго ще продължи работата на намалена мощност. Ако е няколко дни, до седмица - не би трябвало да се отрази сериозно. Ако продължи две-три седмици - тогава ще се отрази на изгарянето на ядреното гориво. Ако централата продължи да работи по-дълго време с намалена мощност, това ще се отрази на нейните приходи. Няма предпоставки за криза. Дори при екстремни ситуации, централата работи както е предвидено".