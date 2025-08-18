Срещата Тръмп-Зеленски не е с голямо значение, въпреки присъствието на евролидерите

Американският президент Доналд Тръмп днес приема Володимир Зеленски в Белия дом. САЩ заявиха, че са готови на гаранции, подобни на член 5 на НАТО, а евролидерите категорично подкрепят Украйна и също лично ще се срещнат с Тръмп.

В предаването “България сутрин” журналистът Огнян Дъскарев подчерта, че срещата във Вашингтон е от огромно значение. "Ако не стане: "Бъдете живи и здрави, без мен". Тръмп вече спря пет войни и се доказа като миротворец. Много вероятно ще спре и войната в Газа. Ако не може да спре тази, ще остави всичко на европейците и на Зеленски", коментира журналистът.

Според Дъскарев Зеленски пристига в САЩ с много мощна подкрепа от Европа. Ако има разум и в евролидерите и Зеленски, ще се съгласят окупираните територии да останат руски, но не и юридически.

Проф. Христофор Караджов от Калифорнийския университет анализира, че Европа е на срещата, за да покаже единен фронт със Зеленски, на фона на постоянните "пируети на американския президент". Той посочи, че подкрепата за Украйна в САЩ все още е доста висока, а Русия не е обичана в Америка, позовавайки се на резултатите от допитванията.

Какъв е резултатът от срещата в Аляска

Дъскарев смята, Тръмп не се е провалил на срещата с Путин. “Fox News съобщиха, че Тръмп се е съгласил да даде гаранции за Украйна, подобни на член 5 от Устава на НАТО, което е голяма промяна при него и при Путин. Рязко намаля опасността от Трета световна война. Путин се е съгласил да бъдат дадени гаранции за сигурност на Украйна, но в замяна е поискал украинските войски да се изтеглят от Донецк", обясни журналистът и отбеляза, че Украйна едва ли ще бъде приета някога в НАТО.

Според него Тръмп и Зеленски много искат да има тристранна среща, но Путин счита Зеленски за незаконен президент с изтекъл мандат. Ако има такава среща, тя ще е резултат от срещата в Аляска, на мнение е Дъскарев.

Пред Bulgaria ON AIR проф. Караджов заяви, че Путин изведнъж се оказа желан и ценен гост на американска територия. Няма друг резултат от тази среща. Отзвукът в САЩ е, че не е ясно защо е била срещата в Аляска, на която се е постигнала пълна легитимация на руския президент, на мнение е преподавателят.

Според проф. Караджов е пресилено твърдението, че Тръмп е спрял пет войни. Той припомни, че Тръмп даде срок на Путин да спре атаките в Киев, иначе ще има "страшни последици".

"Петъкът мина, нищо не се случи. В Аляска пак нищо не се случи. Атаките над Киев и Харков си продължават. Не виждам някаква реакция извън думите на Русия. От гледна точка на Путин не виждам защо само Донбас и Крим биха му били достатъчни. За Путин Украйна е екзистенциална опасност, която би трябвало да бъде унищожена", анализира Караджов.

Гледайте видео с целия разговор.