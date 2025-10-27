КФН: Bloomberg TV Bulgaria е националната бизнес телевизия

Комисията за финансов надзор поздрави Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor media Group, Николина Димитрова, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria и Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria с признанието – Честити 10 години на "националната бизнес телевизия"!

"Желая ви още многобройни професионални успехи, в името на нашата обща цел-развитие на икономиката на България, и просперитет на всички български граждани", се казва в поздравителен адрес от Васил Големански, председател на КФН.

През тези първи 10 години телевизията се утвърди като основен и надежден източник на информация, в свят, в който това е най-важната валута, коментира той.

Пожела на екипа от името на КФН да продължава да бъде еталон за качествена журналистика и висок професионализъм.

"Нека постигнатото ви носи вдъхновение и мотивация за бъдещи предизвикателства, оставаме ваши верни зрители и читатели", казва още Големански.