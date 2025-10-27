Песков отговори на Тръмп за "Буревестник": Русия укрепва сигурността си на фона на европейска милитаристична истерия

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон, защото те и без това са сведени до минимум, заяви на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения от досегашното им състояние", каза още Песков.

Русия последователно работи за укрепване на собствената си сигурност, особено на фона на нарастващия милитаризъм и "вътрешна истерия" в Европа, заяви Песков.

"Русия последователно работи за гарантиране на собствената си сигурност. В тази рамка се извършва разработването на нови оръжейни системи, включително и „Буревестник", каза Песков, отговаряйки на въпрос дали ракетните изпитания могат да се разглеждат като сигнал към САЩ и Европа в отговор на нарастващия икономически натиск.

"Осигуряването на сигурността за нашата страна е жизненоважен въпрос, особено като се има предвид милитаристичното отношение, което наблюдаваме предимно сред европейците. Европейците са в състояние на вътрешна истерия – русофобска, агресивна и войнствена. На този фон Русия трябва да направи всичко възможно, за да гарантира собствената си сигурност", заяви Песков.

По-рано, по време на разговор с репортери на борда на самолета си, американският президент Доналд Тръмп обяви завършването на руските изпитания на крилата ракета с ядрена мощност „Буревестник“. Тръмп заяви, Москва „не играе игрички“ с Вашингтон. От своя страна, Съединените щати също „не играят игрички“ с Русия. "Ние извършваме изпитания на ракети постоянно", добави той.

На 26 октомври Путин проведе среща с началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов и командирите на групите, участващи във войната в Украйна. По време на срещата държавният глава обяви завършването на изпитанията на ракетата „Буревестник“.

Според руския лидер „Буревестник“ е уникален продукт. В същото време той отбеляза, че предстои да се извърши значителна работа за привеждане на тези ракети в бойна готовност.

По-рано руската Държавна дума определи основното предимство на ядрената ракета „Буревестник“.

"Буревестник" е задвижвана с ядрена енергия и е способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник" 9М730, която според Москва може да пробие всяка отбранителна система. Москва съобщи, че при изпитанията "Буревестник" е изминала 14 000 километра и е била във въздуха около 15 часа.

По повод на това Тръмп отговори, че САЩ нямат нужда да летят толкова далеч, тъй като разполагат с ядрена подводница край бреговете на Русия.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Русия предварително е уведомила САЩ за изпитанията на "Буревестник".