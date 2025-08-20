На Тръмп Путин му е по-мил отколкото евролидерите и Зеленски

Украйна ще купи американски оръжия на стойност 100 млрд. долара, финансирани от Европа, като част от сделка за получаване на гаранции от САЩ за сигурността ѝ след мирно споразумение с Русия, пише "Файненшъл таймс".

"Президентът Тръмп все повече се дистанцира от европейската сигурност, европейците ще трябва да се оправяме сами, доколкото можем, а ние можем. Трябва да се работи за довъоръжаване на Европа и да се помогне по най-добрия начин на Украйна", коментира капитан първи ранг Васил Данов в предаването "България сутрин".

Той е на мнение, че Путин “агресорът, военният престъпник, действа варварски” и всяко денонощие избива мирни жители на Украйна - деца, жени и възрастни. Капитан Данов отбеляза, че според експерти, военна победа за Русия не се очертава в близките 80 години.

Капитан Данов добави, че САЩ категорично отказаха да помогнат на Украйна. “На сърцето на президента Тръмп е много по-мил диктаторът и военен престъпник Путин, отколкото всички европейски лидери и Зеленски", каза капитан Данов пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че при посрещането на Путин в Аляска е имало неколкократно тупане по ръцете и гърба, "толкова приятелско, сякаш са роднини".

"Европа е неподготвена. Тя трябва да форсира изоставането си. Европа вече разширява военното си производство и ускорява проектите си. Европа надгражда и се довъоръжава", уточни капитан Данов. По думите му са увеличени доставките на оръжия за Украйна, а европейските доставки превъзхождат американските с около 65 млрд. долара.

"Руската страна доказа, че за нея спирането на бойните действия и мирните преговори са ненужни. Разорената държава е Украйна, стотиците хиляди избити са в Украйна. Русия също даде достатъчно жертви - над 1 млн. Политиката на Русия засега води в задънена улица. Ако рухне Украйна, рухва и Русия", предупреди капитан Данов.

Според него Русия отрича възможността европейски войски да стъпят в Украйна и евентуално биха дошли японски, китайски или африкански, но те ще бъдат неглижирани.

"Обръщането на Тръмп срещу Украйна ще струва много скъпо на Украйна и европейците", подчерта експертът.

