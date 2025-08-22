Литва е готова да изпрати своя войска в Украйна

Литва е готова да изпрати ограничен военен контингент в Украйна, подобно на участието на страната във военната мисия в Афганистан, но е твърде рано да се говори за военно присъствие на страните от "Коалицията на желаещите“. Това заяви литовският президент Гитанас Науседа, предава РИА Новости.

"Готови сме да предоставим мироопазващи войски, доколкото мандатът на Сейма позволява, както и нашето военно оборудване. Досега само сме декларирали това. Може да се случи например, че няма да има нужда от изпращане на войски, тъй като ще бъде по-важно да се създадат други капацитети и може би ще ни поискат нещо друго“, посочваа Науседа по TV3.

Според него участието на Литва в мироопазващата операция вероятно няма да се различава съществено по количество от участието на литовските войски в мисията в Афганистан. Литовският контингент в Афганистан не надхвърля няколкостотин войници.

Литовският президент подчерта, че е "твърде рано да се говори за изпращане на войски, защото коалицията на желаещите е определила само своята задача и ще се включи само ако бъде осигурен мир“.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп беше прие Володимир Зеленски и европейските лидери в Белия дом. По време на срещата Тръмп заяви, че няма да сравнява гаранциите за сигурност, които Киев може да получи, с тези, които съществуват в НАТО.

Тръмп също така подчерта по-късно, че докато той е президент няма да изпратени американски войски на фронта в Украйна.

Bloomberg съобщи, че гаранциите за сигурност на САЩ и Европа за Киев ще се основават на работата на "коалицията на желаещите“, която може да включва многонационални сили.

Руското външно министерство заяви, че всеки сценарий за разполагане на войски на НАТО в Украйна е категорично неприемлив за Русия и е изпълнен с рязка ескалация. Изявленията за възможността за разполагане на контингент от страни от НАТО в Украйна, изказани във Великобритания и други европейски страни, преди това бяха наречени подстрекателство към продължаване на военните действия от руското външно министерство. /Фокус