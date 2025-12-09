Британски военен е загинал при инцидент в Украйна

Министерството на отбраната съобщи, че военнослужещ на Обединеното кралство е загинал при "трагичен инцидент“, докато е наблюдавал изпитанията на нови отбранителни способности в Украйна.

Министерството на отбраната съобщи в изявление, че инцидентът е станал във вторник сутринта, далеч от фронтовата линия на отбраната на Украйна срещу руската инвазия. Добавя се още, че семейството на загинали е уведомено за трагичните събития.

"Мислите ни са с тях в този тъжен и труден момент“, се казва още в съобщението.

"Моите най-дълбоки съболезнования на семейството на военнослужещия от нашите въоръжени сили, който за съжаление загуби живота си днес. Тяхната служба и жертва никога няма да бъдат забравени", каза британският премиер Киър Стармър.

"Съкрушен съм от смъртта на военнослужещ на Обединеното кралство в Украйна“, каза министърът на отбраната Джон Хийли, добавяйки: "Мислите ми са с техните семейства, приятели и колеги, докато скърбят за любим човек. Сърцата ни са с тях.“

Междувременно министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлидж заяви, че е "дълбоко натъжен да чуе трагичната новина, че военнослужещ на британските въоръжени сили е починал тази сутрин в Украйна. Искрено съчувствам на семейството и приятелите му в този труден момент“.

В момента не е известно в коя служба е служил войникът, нито дали е бил член на специалните сили.

Министерството на отбраната също не е разкрило коя оръжейна система е била тествана по време на смъртта на войника.

Макар че не е известно колко британски войници са в Украйна и обучават войски за борба срещу инвазията на Владимир Путин, изтекъл американски военен документ предполага, че през 2023 г. на място са били разположени 50 членове на специалните сили на Обединеното кралство.

Малък брой медици са били разположени в Украйна, заедно с персонал, който осигурява сигурността на дипломатическото присъствие на Обединеното кралство в страната.

Към септември тази година най-малко 40 британци са загинали в битка за Украйна.