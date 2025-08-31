Руски войник екзекутира невъоръжен възрастен украинец ВИДЕО

Донецката областна прокуратура е започнала разследване за убийството на цивилен мъж от руски военнослужещ в селището Новоикономично, Покровски район.

Според разследването, на 28 август 2025 г. руски пехотинец се е скрил зад гараж в частен имот в селището. Когато видял възрастен цивилен мъж в двора, той е произвел прицелен изстрел с автоматично оръжие, убивайки го на място.

Инцидентът е документиран на видео от бойци на 1-ви Азовски корпус на Националната гвардия и по-късно се е появил в социалните мрежи. Записите показват човек в цивилно облекло, смъртоносно ранен по време на стрелбата.

🔴 A Russian soldier executed a civilian in Novoekonomichne, Donetsk region, on August 28. Th soldier hid behind a garage in a private yard, then aimed and fired his assault rifle, killing the elderly man on the spot. The prosecutor’s office has opened an investigation. pic.twitter.com/izsH6NRDbr — UNITED24 Media (@United24media) August 31, 2025

Прокуратурата заяви, че делото е вписано в Единния регистър на досъдебните разследвания по чл. 438, чл. 2 от Наказателния кодекс на Украйна, който обхваща нарушения на законите и обичаите на войната, довели до смърт.

В момента се провеждат спешни следствени действия за установяване на самоличността на починалия и руския военнослужещ, отговорен за стрелбата.

По-рано, записи от охранителни камери, публикувани от Радио „Свобода“ на 6 август, потвърдиха екзекуцията на 70-годишния Володимир Рубайло от руски войски в Буча на 4 март 2022 г.

Видеото показва как войници стрелят по невъоръжения мъж близо до супермаркет и по-късно ограбват магазина. Разследващите свързват убийството с 234-ти десантно-щурмов полк на Русия. Въпреки нарастващите доказателства, Москва продължава да отрича отговорност за военни престъпления, извършени по време на окупацията.