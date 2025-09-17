Зеленски: Русия готви две тежки настъпателни кампании в Украйна

Русия подготвя две тежки настъпателни кампании в Украйна. Предишните три се провалиха. Това заяви в интервю за "Скай нюз" украинският президент Володимир Зеленски.

Той определи като "лъжи и манипулации" твърденията на руснаците, че могат да превземат град Суми в източната част на страната.

Украинският президент допълни, че руската армия е понесла големи загуби в жива сила и техника.

"Бих казал така: положението им е далеч по-лошо, отколкото са докладвали на Путин. Путин не знае това, но безусловно той има графики и доклади. В някакъв момент ще види всичко това", посочи Зеленски, цитиран от БНР.