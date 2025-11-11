IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Спря токът в Киев по време на интервю със Зеленски

“Това са нашите условия на живот”, спокойно обясни украинският президент на The Guardian

11.11.2025 | 06:00 ч. 27
Кадър YouTube

Кадър YouTube

По време на записа на интервю с украинския президент Володимир Зеленски за британското издание The Guardian в Мариинския дворец в Киев е имало две прекъсвания на електрозахранването. Видеозапис на разговора, публикуван в YouTube и социалните мрежи, показва тези епизоди.

Първото прекъсване на осветлението е станало в самото начало на разговора. Според преписа на статията, осветлението е било възстановено след стартиране на генератора, след което разговорът е продължил. По-късно токът е спрял отново и по време на прекъсването разговорът е продължил без преводач, докато резервното захранване не е било включено отново.

"Прекъсванията на тока не са терористи. Това са нашите условия на живот. Нормално е. В Киев, както и другаде, има прекъсвания на тока", спокойно обясни президентът на Украйна Володимир Зеленски на смутения кореспондент Люк Хардинг.

Володимир Зеленски The Guardian интервю прекъсване на тока Украйна
