Зеленски призовава ЕС да отвори първия преговорен клъстер за членство на Украйна

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е завършила процеса на законодателен скрининг и е готова да отвори първи клъстер в преговорите си за членство в ЕС. Държавният глава направи тези забележки по време на обръщението си на пленарната сесия на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, съобщава кореспондент на Ukrinform.

"Нуждаем се от реален напредък. Украйна завърши процеса на скрининг, готови сме да отворим първи клъстер и това трябва да стане точно както е договорено“, подчерта Зеленски.

Украинският президент също така призова участниците в срещата на върха – лидерите на държавите членки на ЕС – да подкрепят Молдова и страните от Западните Балкани по пътя им към членство в Европейския съюз.