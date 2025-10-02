IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Зеленски призовава ЕС да отвори първия преговорен клъстер за членство на Украйна

Той иска ЕС да подкрепи Молдова и Западните Балкани към присъединяване

02.10.2025 | 18:44 ч. 8
Reuters

Reuters

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е завършила процеса на законодателен скрининг и е готова да отвори първи клъстер в преговорите си за членство в ЕС. Държавният глава направи тези забележки по време на обръщението си на пленарната сесия на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, съобщава кореспондент на Ukrinform.

"Нуждаем се от реален напредък. Украйна завърши процеса на скрининг, готови сме да отворим първи клъстер и това трябва да стане точно както е договорено“, подчерта Зеленски.

Свързани статии

Украинският президент също така призова участниците в срещата на върха – лидерите на държавите членки на ЕС – да подкрепят Молдова и страните от Западните Балкани по пътя им към членство в Европейския съюз.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Украйна ЕС присъединяване първи клъстер
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem