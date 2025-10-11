Отново има напрежение между Зеленски и Кличко

След масираните атаки на Русия срещу Киев, президентът Володимир Зеленски изрази недоволство от начина, по който се защитава енергийната инфраструктура на столицата. Неговите забележки изведоха на преден план напрежението с кмета Виталий Кличко, когото украинският лидер критикува в миналото за начина, по който се справя с отбраната на града.

Зеленски изрази загриженост относно защитата на енергийната инфраструктура на Киев по време на пресконференция в петък, заявявайки, че е „недоволен“ от настоящата ситуация, съобщава Kyiv Independent. Изявленията му идват след масивна руска атака с дронове и ракети, извършена предната нощ срещу украинската столица, която повреди топлоелектрическа централа (ТЕЦ) и остави част от града без електричество и вода.

В разговор с журналисти в Киев след атаката Зеленски подчерта, че подразделенията за противовъздушна отбрана не са единственият фактор, влияещ върху защитата на критични цели.

„Не съм доволен например, ако говорим за Киев“, каза Зеленски. „Има КТ-5 и КТ-6. Не можем да използваме ракети „Пейтриът“ срещу дронове. Какви въпроси бих могъл да имам към кмета? Бих могъл да ви кажа сега какво мисля за всичко това, но няма да го направя.“

Президентската администрация вече е обвинявала Кличко за продължителните прекъсвания на електрозахранването и лошите условия в бомбоубежищата от първите месеци на пълномащабната руска инвазия.

Отношенията между Зеленски и Кличко са обтегнати от първата година на президентския пост. Има няколко разследвания, насочени срещу кмета, както и опити за отстраняването му от длъжност.

Кличко от своя страна обвини администрацията на Зеленски, че се движи към авторитаризъм. Руската атака в нощта на 10 октомври причини щети на топлоелектрическа централа, управлявана от украинската енергийна компания ДТЕК. Според компанията това е третата атака срещу завод на ДТЕК за една седмица. Топлоелектрическите централи на ДТЕК са били атакувани повече от 200 пъти от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.